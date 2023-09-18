مؤتمر يوصي بتفعيل التعاون بين الطوارئ والإسعاف لسرعة نقل حالات الجلطة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أوصى مؤتمر أبوظبي الثالث لطب الأعصاب الذي اختتمت فعالياته بضرورة تواجد فريق طبي متخصص في مستشفيات الدولة لعلاج مرضى الجلطة الدماغية خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة وتفعيل التعاون والتنسيق بين أقسام الطوارئ والإسعاف لنقل الحالات بأسرع وقت ممكن.

وشدد الأطباء على أهمية التوسع والاستفادة القصوى من جانب الأطباء ووصف الأدوية الحديثة للوقاية والعلاج من الصداع النصفي والتي أثبتت فعالية بـ90% ومعظم الأدوية الحديثة تم تسجيلها في الإمارات.

وقال البروفيسور سهيل محمد عبدالله الركن استشاري الأعصاب في مستشفى راشد ورئيس شعبة الإمارات للأعصاب في جمعية الإمارات الطبية إن المؤتمر في دورته الثالثة ركز على أهمية تفعيل العلاج التأهيلي والوظيفي لمرضى التصلب المتعدد باستخدام موجات التردد المغناطيسي في حالات الاضطرابات النفسية والخوف والآلام المزمنة لدى مرضى التصلب اللويحي والتي أثبتت كفاءتها في علاج عديد المرضى، ونوه المؤتمر فيما يخص مرض ضمور العضلات العصبية باعتماد دواء جديد في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» والوكالة الأوروبية للأدوية «EMA»، حيث أثبتت الدراسات نجاعة هذا الدواء الجديد في علاج مرض ضمور العضلات.

وأكد الدكتور ناجي رياشي استشاري طب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية رئيس المؤتمر نجاح المؤتمر في رفد أطباء الإمارات وطلاب كليات الطب وكذلك المتخصصين من الأطباء والمهنيين في مجالات طب الأعصاب بكل ما هو جديد، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأعصاب، لافتاً إلى أن المؤتمر أكد أهمية التوسع في أبحاث ودراسات أمراض الدماغ داخل الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى في هذا الجانب.

وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات في سرعة تسجيل الأدوية الحديثة.

من جانبها، أكدت الدكتورة خلود اللحام طبيبة مقيمة بقسم الدماغ والأعصاب في مستشفى راشد بدبي أن المستشفى يستخدم أحدث تكنولوجيات التصوير الإشعاعي والرنين المغناطيسي التي تمكن الأطباء من تحديد مكان الجلطة الدماغية بدقة متناهية وهذا من الأهمية بمكان في اتخاذ القرار المناسب للعلاج، مشيرة إلى أن القسم يعمل على مدار الساعة وهو ما يميز مستشفى راشد في هذا المجال وكذلك العناية بمرضى الصرع الذين يتم تشخيص حالاتهم وعلاجهم في مستشفى راشد على مدار 24 ساعة ويحظون برعاية متميزة.

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