شرطة دبي تنظم اللقاء المفتوح «صوتك مسموع»

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز شرطة الراشدية، تحت شعار «صوتك مسموع»، وهي مبادرة تهدف إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.

حضر اللقاء الذي أقيم في مجلس الراشدية، اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، واللواء عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، ومديرو الإدارات ومراكز الشرطة.

وقال المنصوري: «يأتي هذا اللقاء سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم».

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