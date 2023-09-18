مهرجان البدر ينطلق بالفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة - وام

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان البدر» في مركز الفجيرة الإبداعي بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب، تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. ويستضيف المهرجان في دورته هذا العام نخبة من الفنانين وأساتذة الخط العربي والزخرفة الإسلامية من أنحاء العالم لتقديم خبراتهم في ورش عمل حية وتفاعلية مع الجمهور، كما يضم المهرجان معرضاً وعملاً فنياً بعنوان «على جبل الرحمة»، وورشاً لتذهيب لوحات الخط العربي.

وتستمر الفعاليات إلى السبت المقبل بمعارض فنية وورش عمل متنوعة تستقطب المهتمين بالفنون الإسلامية والموروث الثقافي والديني، واحتفاليات الإنشاد التي تشارك فيها فرق الإنشاد من مصر وعُمان وسوريا وفرقة المالد الإماراتية. كما يقام الافتتاح الرسمي للمهرجان الخميس بتوزيع جوائز البدر المالية.

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