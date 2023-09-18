عبدالله بن زايد يستعرض أولويات سياسة الدولة أمام الجمعية العامة

الإمارات تؤكد دورها شريكاً ووسيطاً عالمياً موثوقاً

المصدر:
  • نيويورك ـ وام
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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمة مرئية مسجلة بمناسبة بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن دولة الإمارات تتطلع إلى المشاركة في المناقشات العامة للدورة الـ 78، ومواصلة دورها كشريك ووسيط موثوق به داعم ومساند للجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة.

ويترأس سموه وفد الدولة إلى الجمعية العامة، حيث يستعرض أولويات سياسة دولة الإمارات ورؤيتها لقضايا السلام والأمن والتعاون الدولي، في خطاب الدولة الذي سيلقيه سموه السبت المقبل، خلال أعمال الدورة.

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