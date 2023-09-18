خالد بن محمد يعزي علي وعبيد وحمد الكتبي في وفاة والدتهم

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء لعلي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي في وفاة والدتهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس إلى مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

واجب

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء لعلي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي في وفاة المغفور لها والدتهم الوفي بنت عبيد الكتبي، رحمها الله.

وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس الفوعة في مدينة العين عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

عزاء

وقدّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء لعلي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي، في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء أيضاً، الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان.

مواساة

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، واجب العزاء لموفي ومحمد علي بن موفي الدوسري في وفاة والدتهم عفراء سلطان حضيرم خلفان الكتبي، رحمها الله.

وأعرب معاليه لدى زيارته مجلس الريف في مدينة العين عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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