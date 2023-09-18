صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع مسؤول صيني

المصدر: شنغهاي - وام

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التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تشنغ جانجمياو - نائب المدير ونائب سكرتير الحزب لشعب بلدية شنغهاي في اللجنة الدائمة للكونغرس، رئيس البلدية اتحاد نقابات العمال وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد المجلس، تلبية لدعوة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين وما وصلت له من تطور متنامٍ على مختلف الصعد.

وأكد غباش عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، خصوصاً وأن 2024 يمثل الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي أقيمت في عام 1984، مما يؤكد حرص كلا البلدين على تطويرها في المجالات كافة، وخصوصاً السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية والقطاعات الحيوية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع، في ظل الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في 17 نوفمبر عام 2012 لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

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