«زايد العليا» توقع مذكرة تفاهم مع «مواصلات الإمارات» لتعزيز الشراكة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت مؤسسة زايد العليا مذكرة تفاهم مع مواصلات الإمارات لتعزيز الشراكة بينهما بشأن تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، والتعاون لتنفيذ مبادرة حياكة ملابس سائقي ومشرفي الحافلات التابعين لـ«مواصلات الإمارات» بأنامل أصحاب الهمم بورش الخياطة التابعة لإدارة التأهيل الزراعي والمهني في «زايد العليا»، إضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة للاستفادة من أصحاب الهمم قائمة الموهوبين.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مواصلات الإمارات فريال توكل نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل المدرسي، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين.

تثقيف

وبموجب مذكرة التفاهم تنفذ مؤسسة زايد العليا دورات توعية وتثقيف سنوية لسائقي ومشرفي الحافلات بمواصلات الإمارات حول التعامل مع أصحاب الهمم وذلك بهدف رفع الوعي لديهم بإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة الطلاب خلال رحلتهم اليومية إلى مراكز الرعاية والتأهيل والعودة منها لضمان حمايتهم، في إطار حرص «زايد العليا» على توفير أعلى معايير السلامة لمنتسبيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز