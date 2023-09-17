احتفاءً بعودة سلطان النيادي.. «كندورة» فضائية في عرض أزياء تلال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت شركة التلال للأزياء الإماراتية الرجالية، ومقرها الإمارات عرض أزياء بعنوان "اللاحدود" وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 16 من سبتمبر 2023م في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي على هامش معرض العروس الخليجي 2023 وهو معرض سنوي لأزياء الزفاف والإكسسوارات الفاخرة ويتم تنظيمه تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وكانت الكندورة الفضائية من ضمن الأزياء الفضائية التي جاءت بالعرض تقديراً لمهمة الفضاء الإماراتية الناجحة والمستمرة وتكريماً لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وفي هذا الصدد، قال عبد السلام حسن، المدير العام لشركة التلال للأزياء الرجالية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها، بما في ذلك قيادتها الحكيمة والمواطنون والمقيمون، في حالة سعادة كبيرة بمناسبة الإنجاز التاريخي الناجح بأطول إقامة عربية في الفضاء وأول مسيرة عربية في الفضاء وبالعودة السالمة لرائد الفضاء سلطان النيادي، الذي شهدت مهمته الفضائية اهتماماً كبيراً حتى أصبح الأطفال في بلدنا الآن يعيشون ويتحدثون عن ما يجري هناك في الفضاء، ونحن بدورنا في التلال للأزياء قررنا أن نسجل اعتزازنا واحترامنا بطريقتنا الخاصة لجهود الدولة ولرائد الفضاء النيادي بإطلاق أزياء الفضاء وهي مجموعة أزياء تقليدية تحمل طابعاً فضائياً وتعد الأولى من نوعها في المنطقة .

ووفقاً لبشر الدين شرقي، مدير معارض التلال، فإن عارضين شاركوا بالسير على منصة العرض وهم يرتدون كنادير أزياء الفضاء التي تم تصميمها بدقة استلهاماً من بدلات الفضاء المختلفة التي ارتداها الرائد سلطان النيادي أثناء استكشافه للفضاء.

وأضاف: إن الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشرف على المهمة الفضائية لم تدخر جهداً لجعل روح الفخر تصل إلى قلب كل شخص في البلاد، ونحن ترجمنا تلك العواطف من الفخر والاحترام من خلال منتجاتنا فبادرنا بإقامة عرض أزياء الفضاء كاستجابة مناسبة من شركة أزياء مسؤولة مجتمعياً.

كما أعدت التلال للأزياء ثلاثة عروض أخرى آسرة لتبهر زوار معرض العروس الخليجي وهي: "لحظات لا تنسى" مخصص لعرض أزياء العريس العربي و"الشموخ" وهو أول عرض مخصص للبشت العربي وعرض "الشفق" وهو لمجموعة مختارة من أزياء الشتاء، تم تصميم هذه العروض للاحتفاء بالتقاليد الغنية في المنطقة مع تبني الاتجاهات الجديدة في الموضة العربية.

الجدير بالذكر أنه خلال مهمة الامارات الى المريخ أطلقت التلال للأزياء تصميما جديدا للكندورة يحمل عناصر فضائية باسم "مريخي" والذي سرعان ما أصبح أحد أكثر التصميمات مبيعاً لدى علامة التلال خلال مواسم الشتاء السابقة. بالإضافة الى ذلك، تكريمًا لمهمة الإمارات الى المريخ والمعروفة باسم مسبار الأمل سجلت التلال اسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإطلاق أكبر متجر متنقل للأزياء والذي يحمل اسم مسبار الأزياء.

الجدير بالذكر أنه خلال مهمة الإمارات الى المريخ أطلقت التلال للأزياء تصميماً جديداً للكندورة يحمل عناصر فضائية باسم "مريخي" تكريمًا لمهمة الإمارات الى المريخ "مسبار الأمل" حيث سجلت التلال اسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإطلاق أكبر متجر متنقل للأزياء ويحمل اسم مسبار الأزياء.

وأصبحت التلال للأزياء الوجهة الرئيسية الأولى والمفضلة لعشاق الكندورة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من عقدين من الزمن بفضل جهود التزام العلامة التجارية وحفاظها على التقاليد الإماراتية وتعزيزها في الأزياء الرجالية، ومع حضورها اللافت من خلال 45 متجراً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتستعد العلامة التجارية الآن لفتح منفذين في الرياض بمناسبة موسم الشتاء في المملكة العربية السعودية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز