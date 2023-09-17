خالد بن محمد بن زايد يعزي علي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي في وفاة والدتهم

المصدر: البيان

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قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء لعلي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي في وفاة والدتهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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