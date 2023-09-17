الجروان يشيد بدور البحرين في تعزيز العمل التطوعي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، بدور مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة في دعم وتعزيز العمل التطوعي على المستويين العربي والدولي.

جاء ذلك خلال تكريمه بجائزة الشيخ عيسى آل خليفة للعمل التطوعي، مشيراً إلى ما تمثله هذه الجائزة من حافز كبير لتشجيع ونشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وإنساني.

وعبر أحمد بن محمد الجروان عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في مختلف المجالات، التي تدعم وتعزز العمل العربي المشترك.

يذكر أن جائزة الشيخ عيسى آل خليفة للعمل التطوعي يتم منحها في شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفالات اليوم العربي للتطوع، وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية تساهم في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتفعيل أدوارهم في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته.

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