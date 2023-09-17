وفد «نواة للطاقة» يطلع على أفضل الممارسات في أكاديمية سيف بن زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اطلع وفد من شركة نواة للطاقة، الذراع التشغيلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على أهم المشاريع التطويرية والخطط الاستراتيجية وأفضل الممارسات المطبقة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد الزائر برئاسة أحمد كبيش الطنيجي مدير إدارة البرامج والدعم الأمني في شركة نواة للطاقة، أكد خلاله حرص شرطة أبوظبي على التعاون المشترك وتطوير الشراكات المحلية والإقليمية للأكاديمية مع المؤسسات التعليمية والتدريبية.

واستمع الوفد إلى شرح من العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي، والمقدم دكتور الشيماء طالب حسين نائب مدير المركز، حول اختصاصات المركز والمهام وأهم المشاريع المنفذة للتدريبات الافتراضية والتي تحاكي الواقع، وآلية العمل المتبعة.

واطلع الوفد على الهيكل التنظيمي والاختصاصات وأهم المشاريع التطويرية للأكاديمية، وتعرف على مرافق الأكاديمية والقاعات التدريبية الافتراضية وآلية العمل المتبعة وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية المطورة في مركز التدريب الافتراضي وطبيعة الدورات التخصصية والمهنية وجرى مناقشة إمكانية استحداث برامج وورش تخصصية لموظفي شركة نواة للطاقة حسب المتطلبات.

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