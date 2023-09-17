شرطة دبي تطلق مبادرة لدعم تجار حتا

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، مبادرة «دعم تجار حتا»، الهادفة إلى إشراك الشباب في إنشاء وإدارة المشاريع، ومنحهم فرصاً تعاقدية مع القطاعين العام والخاص، ودعم وتسويق منتجاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع القيادة العامة لشرطة دبي مع تجار حتا، وذلك في مركز حتا المجتمعي، بحضور المقدم عبيد بالإرشاد الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، والمقدم الدكتور منصور الملا، مدير إدارة المشتريات والمخازن، وشما علي غانم، مدير مركز علاقات الموردين، وهدى عبد الكريم، رئيس قسم خدمات الموردين، وعدد من الضباط.

وفي بداية الاجتماع أكد المقدم عبيد الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على التواصل الدائم مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، وتقوية أواصر العلاقات المُستمرة معهم بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين.

وقال المقدم عبيد الشامسي إن شرطة دبي مهتمة بدعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق مبادرة «دعم تجار حتا» والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع ودعم منتجاتها وخدماتها.

وقدم المقدم الشامسي نبذة تعريفية عن المبادرة التي تهدف إلى دعم التجار من خلال دعم وتسويق منتجاتهم وزيادة الفرص التعاقدية مع القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المستفيدين من المبادرة، تجار المشاريع المنزلية ورخص الانطلاقة والرخص الممنوحة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الخطة التأهيلية

ومن جانبها أكدت شما علي غانم، على أهمية منطقة حتا الاجتماعية والسياحية والاقتصادية، لذلك ارتأت شرطة دبي ممثلة في مركز علاقات الموردين من إطلاق مبادرة لتمكين وتأهيل تجار حتا للمشاركة في المناقصات المطروحة من قبل شرطة دبي والأمر الذي سيمكنهم من المشاركة في مناقصات الدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي.

مرحلة التنفيذ

وبدورها قالت هدى عبد الكريم، رئيس قسم خدمات الموردين، إن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال العديد من الفعاليات منها فعاليات تحدي دبي للياقة، ومهرجان تراث حياة البادية، واحتفالات اليوم الوطني، ومهرجان حتا للعسل، وليالي حتا التراثية، وفعاليات مهرجان دبي للتسوق، والعيد في دبي، ومهرجان الأضواء، وحتا هيلز للجري، وسباق حتا للترياثليون.

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