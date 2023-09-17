صقر غباش يزور «هواوي» ويؤكد أهمية تعزيز التكنولوجيا الخضراء

المصدر: بكين - البيان

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زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي المقر الرئيسي لشركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة في العاصمة بكين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد المجلس، تلبية لدعوة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق ليانغ هوا رئيس شركة هواوي، الذي أطلعهم على التجربة الصينية المتميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل للدور الذي تقوم به شركة هواوي في مجال صناعة الأجهزة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيا المتطورة واستعرض آخر التطورات التقنية على مستوى العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ضم وفد المجلس الدكتور علي راشد النعيمي، وكلاً من: الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد معالي صقر غباش الدور الحيوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في تقدم البشرية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية، مشيراً إلى المبادرات المبتكرة التي تطلقها دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توظيف العلوم والتكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل، لافتاً إلى أهمية تعاون الدول والقطاع الخاص لتعزيز التكنولوجيا الخضراء الداعمة لجهود العمل المناخي.

ولفت معاليه إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «COP28» نهاية العام الجاري، مؤكداً على الدور المهم والكبير للقطاع الخاص لا سيما الشركات العالمية مثل شركة هواوي في الوصول إلى حلول عملية لتقليل أو الحد من تداعيات التغير المناخي بشكل عام وفي مساعدة الدول النامية على الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

واطلع معاليه على التعاون القائم بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات العربية المتحدة وشركة هواوي، التي يقع مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، معرباً عن شكره لشركة هواوي لاستضافة الوفد وتوفير هذه الفرصة للاطلاع على عملها في مجالات الاتصالات، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير.

من جهته أكد ليانغ هوا رئيس شركة هواوي على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين والتي من شأنها تحقق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشاد بما تشهده دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وديناميكية حكومتها وكفاءة شعبها، من تقدم في مختلف المجالات وبحرصها على رفد قطاع العلوم والتكنولوجيا بكل ما هو حديث ومبتكر وذي طابع إبداعي في إطار سعيها لأداء رسالتها الحضارية.

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