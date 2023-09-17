تواصل الجسر الجوي الإماراتي إلى ليبيا

المصدر: أبوظبي ـ وام

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واصلت دولة الإمارات لليوم الخامس على التوالي إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرق البحث والإنقاذ إلى ليبيا للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار دانيال عبر جسر جوي متواصل، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ومنذ تدشين الجسر الجوي في 12 سبتمبر الجاري، أرسلت دولة الإمارات 17 طائرة حملت على متنها 450 طناً من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتوزيعها في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة وبخاصة الشرق الليبي.

كما تضمنت الجهود الإماراتية إرسال فرق البحث والإنقاذ المزوّدة بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة، وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهامهم في المناطق المنكوبة 96 فرداً، مزوّدين بـ4 مروحيات للبحث والإنقاذ، وعربات مجهزة لمهام فرق الإنقاذ، وطرادات لانتشال الجثث والبحث عن ناجين، وأجهزة سونار للبحث تحت الماء والبحث الحراري، ومحطة كهرباء متنقلة ومولدات تم شحنها من دولة الإمارات عبر طائرات الجسر الجوي، إضافة إلى إرسال فريق طبي مجهز بالمعدات وسيارات الإسعاف.

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