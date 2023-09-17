سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس تيمور الشرقية

المصدر: ديلي ـ وام

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قدّم عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان، أوراق اعتماده إلى خوزيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، سفيراً فوق العادة مفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وذلك خلال مراسم جرت بالقصر الرئاسي بالعاصمة ديلي.

ونقل الظاهري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى الرئيس وتمنياتهم لبلاده وللشعب التيموري بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حملَ هورتا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى الرئيس للظاهري التوفيق في مهام عمله من أجل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. وقال هورتا إن دولة الإمارات ستكون شريكاً استراتيجياً لبلاده في مختلف المجالات.

بدوره، أكد الظاهري عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية تيمور الشرقية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، خصوصاً المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

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