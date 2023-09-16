الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً نهاراً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ومضطرباً أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:44، والمد الثاني عند الساعة 02:33، والجزر الأول عند الساعة 08:16، والجزر الثاني عند الساعة 20:30، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47، والمد الثاني عند الساعة 23:36، والجزر الأول عند 17:08، والجزر الثاني عند الساعة 05:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 31 90 45

دبي 39 30 85 25

الشارقة 40 30 90 30

عجمان 38 29 85 30

أم القيوين 38 32 80 45

رأس الخيمة 37 31 85 25

الفجيرة 33 30 85 60

العـين 41 28 80 25

ليوا 43 26 90 20

الرويس 39 30 85 25

السلع 38 29 80 40

دلـمـا 38 31 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 80 50

أبو موسى 37 32 85 50.

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