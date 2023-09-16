طرق دبي تتيح 200 فرصة وظيفية في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"

المصدر: البيان

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تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2023) من خلال توفير 200 فرصة عمل من مختلف التخصصات الهندسية والعلمية بهدف جذب الخريجين والمواهب الإماراتية، وتأسيس قاعدة بيانات تتضمن كوادر مؤهلة وقادرة على كسب مهارات جديدة وأساليب احترافية في العمل. كما تهدف الهيئة من المشاركة في المعرض إلى استقطاب أصحاب الخبرات السابقة والاستفادة من معرفتهم العلمية وممارساتهم المهنية.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي لتعزيز استراتيجية التوطين لدينا، ها لاسيما أنه يستقطب شريحة واسعة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات."

بيئة عمل تفاعلية

وأوضحت مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات أن بيئة عمل الهيئة تتميز بتشجيع الموظفين على مواصلة التدريب والتعلم بالإضافة لتوظيف عناصر الابتكار والدقة في إنجاز المهام. إلى جانب تطوير وتأهيل الكوادر المواطنة من خلال ورش العمل والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية البشرية.

وعن مجالات الوظائف المتوفرة أفادت عذاري محمد أنه انطلاقاً من حرص الهيئة على توظيف أفضل المواهب الشابة من مختلف التخصصات والجامعات فإنه يمكن للراغبين التقديم على الوظائف المتاحة، والتي تشمل مجالات الهندسة، علوم البيانات، التخطيط الحضري، أمن المعلومات، وتخصصات أخرى في مجال التنقل والقطارات، من خلال تسجيل بياناتهم إلكترونيا على الأجهزة اللوحية المتوفرة في منصة الهيئة، أو إجراء مقابلات مباشرة مع المختصين في إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات.



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