حاكم الشارقة يدشن المرحلة الأولى من مجمع الساف السكني

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن توفير السكن الملائم والآمن للأسرة الإماراتية هو جزء رئيس من مشروع سموه في تكوين الأسرة في المجتمع من خلال دعم استقرارها وتوفير كافة احتياجاتها لعيش حياة كريمة مستقرة تسهم في تحقيق الأمان الأسري وتربية الأبناء بكل ما هو صالح.

جاء ذلك خلال تدشين سموه صباح اليوم “السبت” المرحلة الأولى من مجمع الساف السكني بمدينة كلباء، الذي يتضمن 151 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 122 مليون درهم وعلى مساحة 417 ألف متر مربع.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة “ مشروع الإسكان جزء من برنامج تكوين الأسرة والعمل على إيجاد سبل الراحة والطمأنينة والمكان الآمن، والأمان للعائلة ليس فقط من ضرر الآخرين وإنما أيضاً الأمان في رزقها وعبادتها وانتمائها لمجتمعها، التكوين الجديد في مدينة كلباء ليس فقط عبارة عن أسمنت وحديد وإنما تكوين للأسرة ”.

وأوضح سموه العمل على تكامل أجزاء تكوين الأسرة الذي يشتمل على التربية وفيها تقع المسؤولية الأكبر على الأب والأم فلديهما ما لا يستطيع أحد التعويض عنه كالحنان والدفء والأمان الذي يحتاجه الابن بالإضافة إلى دور الحضانة، والجامعات والمدارس وغيرها، وتوفير مختلف الطرق والوسائل التي تعزز من الإيمان والقيم الصالحة كانتشار المساجد والمؤسسات المعنية بالأطفال والناشئة والفتيات وكل ذلك يوفر جزءا من التربية والتأسيس الصحيح للأسرة .

وأشار سموه إلى أن الوظيفة ركيزة أساسية للأسرة، مؤكداً العمل على إيجادها وتوفيرها بما يعزز من ترابط واستقرار الأسرة، قائلاً سموه “ نتمنى أن يكون أبناء كلباء آمنين في رزقهم لا يرتحلون مسافات طويلة لأن هذه المسافات تعرض الإنسان للخطر وتضيع عليه الوقت والرجوع إلى أهله، ولن يكتمل برنامجي إلا بإيجاد هذه الوظائف ”.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة “ نلاحظ أن البلد بدأت تتغير شكلاً وعلى مستويات أخرى أيضاً، وانشغلت الناس بالتنافس على محبة بلدهم، وزاد ترابط المجتمع مع معطياته ومع الآخرين، وإذا ما انتشرت ظواهر شاذة فهذه فقاعات لا تطول ولا يحسبها الناس أنها ظواهر عامة ”.

وأشار سموه إلى أن مجمع الساف توفرت فيه كافة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، موجهاً سموه بالعمل على تطوير مختلف الخدمات في منطقة الغيل كالصرف الصحي والطرق والزراعة والمظاهر الحضرية، مؤكداً سموه استمرار تطوير المناطق واحدة تلو الأخرى باختلاف احتياجات كل منطقة سواء في إحلال المساكن أو المباني أو توفير البنية التحتية لتصبح كافة مناطق كلباء متطورة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة مادة مرئية تناولت مراحل مشروع مجمع الساف السكني وأهم مرافقه ومميزاته والأثر الذي سيعكسه على استقرار الأسرة الإماراتية.

ويتضمن المجمع مساكن متنوعة التصميم حيث يوفر ثلاثة نماذج هي التصميم الإسلامي والمحلي والحديث، ويضم كل مسكن 5 غرف بمساحة 322 مترا مربعا، كما استغرق العمل على إنجاز المرحلة الأولى من المجمع 18 شهراً، ومن المتوقع تسليم المرحلة الثانية في نهاية فبراير القادم.

كما يضم المشروع حديقة عامة لقاطني المجمع ومختلف الخدمات الأخرى بالإضافة إلى اكتمال أعمال الطرق وتمديدات الكهرباء والغاز والصرف الصحي مما يجعل من مجمع الساف متكامل الخدمات.

واطلع سموه خلال التدشين على نموذج لصندوق مفاتيح المسكن الذي سيتم تسليمه للمواطنين من مستحقي المساكن والذي يرمز في محتواه إلى الترحيب بصاحب المسكن وتهنئته.

وقام سموه بزراعة شجرة اللوز ضمن حديقة الساف التي تتوسط المجمع وستوفر لسكان المجمع المرافق الترفيهية ومتنفساً للأسرة بكافة أفرادها من رجال ونساء وأطفال.

حضر التدشين بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة .. كل من : الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج إسكان الشارقة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وعدد من المسؤولين.

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