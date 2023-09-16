الإمارات تشارك في قمة بودابست الديموغرافية

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات في قمة بودابست الديموغرافية التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري تحت شعار " العائلة مِفتاح الأمان ".

افتتحت النسخة الخامسة من القمة فخامة كاتالين نوفاك رئيسة المجر بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقادة الفكر والاختصاص العالميين في شؤون الأسرة.

ترأس وفد الدولة في القمة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة بحضور سعادة سعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر.

وشاركت معاليها في الحلقة الوزارية، التي أدارها معالي جاك يانوش، وزير الثقافة المجري، بحضور عدد من وزراء دول في 4 قارات قدموا جميعهم إنجازات دولهم في مجال دعم الأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في بناء المجتمع .

وتطرقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في مداخلتها بالقمة إلى الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للأسرة والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من خلال استعراض الإستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي عملت على تعزيز مكانة الأسرة في بناء المجتمع، وما تقدمه كافة المؤسسات المعنية من تكامل في الجهود سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات القطاع الخاص، ومتابعتها المستمرة لجعل الأسرة آمنة ومستقرة ما من شأنه تعزيز دورها في المجتمع.

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