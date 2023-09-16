انطلاق فعاليات مسابقة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي-رامي عايش

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"؛ انطلقت في ندوة الثقافة والعلوم؛ اليوم "السبت" فعاليات الدورة السابعة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم؛ بحضور إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والانسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم؛ وأعضاء اللجنة المنظمة؛ وأولياء أمور المتسابقات.

وتستمر المسابقة التي تشارك فيها حافظات من 60دولة حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وتنقسم المسابقة إلى فترتين؛ صباحية ومسائية؛ حيث تشارك في "صباحية" هذا اليوم متسابقات من مصر وسنغافورة والبحرين وماليزيا والنمسا.

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