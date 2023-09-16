«جائزة دبي» تطلق مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن

المصدر: دبي - البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في نسختها السابعة - التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم - بحضور المستشار إبراهيم محمد بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين والضيوف وأولياء أمور المتسابقات والجمهور المتابع للفعاليات.

إقبال

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بو ملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بالإقبال الكبير الذي تحظى به المسابقة التي تحمل اسم «أم الإمارات» عبر المشاركة الواسعة للدول الإسلامية والجاليات وحرصها على الحضور سنوياً.

كما أشاد بالرعاية والدعم الكبيرين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» لما يقدمه سموه بسخاء لهذه الجائزة وفروعها، ومتابعة سموه جميع فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة إذ يوجه سموه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها لتصبح في مصاف المسابقات الدولية المتميزة في العالم.

تنافس

وذكر أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إنه مع انطلاق فعاليات اليوم الأول لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في الدورة السابعة نشهد زخماً من الإقبال والاستعداد الكبير للمتسابقات عبر مرورهن بلجنة الاختبار المبدئي والتنافس الشريف لحافظات كتاب الله المشاركات من قرابة 60 دولة من أنحاء العالم، إذ ينطلقن من قوله تعالى: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، وعبر الزاهد عن سعادته بما شهدته المسابقة من تطور كبير على مدار سنواتها الماضية لتتخذ موقعاً مرموقاً ومتميزاً ومكانة بارزة بين المسابقات القرآنية الدولية باحتسابها مسابقة متخصصة لحافظات القرآن الكريم من الإناث، ولتكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية تشكلت من كل من: فضيلة الشيخ سجاد بن مصطفى كمال من السعودية، ود. سالم محمد الدوبي من الإمارات، ود. عبدالله محمد الأنصاري من الإمارات، ود. محمد العربي أحمد من مصر، ود. سليمان بن علي بن عبيد المخمري من سلطنة عُمان، وفضيلة الشيخ وليد حسن علي جناحي من البحرين، أما لجنة التحكيم المبدئية فقد تشكلت من كل من منى مطر الفلاسي من الإمارات، ود. ميسون أحمد دهمان من سورية، ونهلة نبيل حسن من مصر.

ورصدت الجائزة العديد من الهدايا النقدية والعينية التي يتم السحب عليها لجمهور الحضور المتابعين للفعاليات القرآنية اليومية في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بدبي.

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