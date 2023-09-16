مؤسسة سعود بن صقر تنظم معرضاً للتوظيف برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

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نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة، أمس، معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، في دورته الأولى، والمقرر اختتامه اليوم، وشهد اليوم الأول من الحدث نجاحاً باهراً، حيث قدم مجموعة من الفرص للإماراتيين الباحثين عن عمل، بمشاركة 60 شركة بارزة من القطاع الخاص، ويوفر فرص الالتحاق بالوظائف المطروحة والاستفادة من برامج التدريب في الشركات المشاركة، الأمر الذي يعد شهادة لالتزام رأس الخيمة برعاية المواهب المحلية. وأكد محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة، أن المعرض يستهدف تمكين المئات من الطموحين.

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