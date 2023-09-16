«معاً»: 3 مبادرات لخدمة 80 ألف مستفيد في الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد فيصل الحمودي المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أن مشروعات الهيئة أثبتت نجاحها الكبير وتأثيرها الإيجابي في حياة الكثيرين، وهو ما انعكس على تسجيل ارتفاع في حجم مساهمات المجتمع وشركات القطاع الخاص التي تدرك أهمية المساهمة المجتمعية، كما تجلى نجاح المبادرات في تعزيز قوة المجتمع وتماسكه وترسيخ مبادئ الشمول والتعاون والترابطـ، وتقدم «معاً» ثلاث مبادرات وهي «الرعاية الصحية في متناول الجميع، ووحدة الأسنان المتنقلة، وامنحهم ابتسامة جميلة»، وتهدف منها للوصول إلى 80 ألف مستفيد، وتحصيل 5 ملايين درهم من التبرعات والمساهمات.

تلبية الاحتياجات

وقال في تصريحات لـ«البيان» إن التأثير واسع النطاق لمبادرات «معاً» أسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية ومتعددة الثقافات في مجتمع أبوظبي، إذ استفاد أكثر من 700 ألف شخص في الإمارة مما يزيد على 136 برنامجاً ومبادرة أطلقتها الهيئة حتى الآن، مضيفاً إن الهيئة أطلقت أخيراً القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية عبر منصة متخصصة تعزز القطاع الصحي إذ يتم تلقي المساهمات وتوجيهها لدعم المبادرات والمشروعات التي تندرج ضمن هذا المجال ما يسهم في تعزيز حياة أفراد المجتمع في أبوظبي، ومشيراً إلى أن الهيئة تخصص وتوجه كل المساهمات المالية التي تتلقاها لدعم المبادرات التي تتناول العديد من القضايا ضمن قطاعات الصحة والبيئة والبنية التحتية والتعليم والقضايا الاجتماعية.

وأضاف تمنح الهيئة أفراد المجتمع الفرصة للمساهمة في دعم وتمكين معالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة إضافة إلى تحفيز المتطوعين على تعزيز المبادرات الصحية، ما يتيح للمؤسسات غير الربحية ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية والمتطوعين تقديم حلول مستدامة ومبتكرة تترك أثراً مستداماً يعود بالفائدة على أفراد مجتمع أبوظبي. وأشار إلى أن «معاً» تعمل على تمكين أفراد المجتمع من اختيار المشروعات التي تنسجم مع أهدافهم وقيمهم بهدف تشجيع ثقافة المساهمة والمشاركة المجتمعية، إذ يؤدي المساهمون دوراً رئيساً في نجاح مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية بالتزامهم دعم رسالة أبوظبي التي ترتكز على تعزيز ثقافة العطاء والمشاركة في المجتمع المدني، بالاعتماد على آليات التمويل المستدامة التي تدعمها المؤسسات الاجتماعية.

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