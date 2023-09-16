شرطة أبوظبي تحتفل بيوم المهندس العالمي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المهندس العالمي الذي يوافق 15 سبتمبر سنوياً، مثمنة جهود المهندسين المتميزة التي انعكست إيجابياً على مسيرة التطوير والتحسين في العمل الشرطي والأمني.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، دعم القيادة الشرطية واهتمامها بتحفيز الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات والذين أسهموا بتحقيق منجزات ريادية لمشاريع الشرطة عبر الأخذ بمفاهيم الاستدامة وتطبيق معاييرها على المشاريع كافة.

وكرم اللواء الخييلي المهندسين المتميزين في حفل أقيم في إدارة المشاريع الهندسية، مشيداً بجهودهم ودورهم الفعال ومثابرتهم في العمل والتميز في دفع مسيرة الأمن والاستقرار.

ونظم فريق السعادة والإيجابية بمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة احتفالية بالمناسبة تقديراً لجهود الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات في مركز نظم المعلومات والاتصالات.

وفي نهاية الحفل كرم المهندسين المتميزين، وسلمهم الدروع الخاصة بيوم المهندس العالمي، وهدايا تقديرية، وقدم المهندسون الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على اهتمامها المستمر في مختلف المجالات.

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