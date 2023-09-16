جدارية للتوعية بحماية المستهلك

المصدر: (الشارقة - وام)

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كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أمس، عن لوحتها التوعوية الضخمة الواقعة على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة والتي جاءت دعماً لحملتها التوعوية «مسؤوليتنا حماية»، حيث تسعى الجمعية من خلال جداريتها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع المحلي بهدف توعيتهم بحقوق المستهلك داخل الإمارات وتنظيم علاقته مع التجار، ومكافحة الغش التجاري على اختلاف أساليبه وأنواعه.

وشارك في إطلاق الجدارية التوعوية، التي يصل طولها إلى 100 متر بارتفاع 10 أمتار، محمد خليفة بن عزير المهيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، وحيدر خان الرئيس التنفيذي لـ«دوبيزل»، رئيس المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبول شادر مدير إدارة الاتصالات والعمليات التسويقية في «الإمارات للسحوبات».

وأكد محمد خليفة بن عزير المهيري أهمية حملة «مسؤوليتنا حماية» والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وصولاً إلى كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الإمارات عملت على خلق بيئة آمنة للمستهلك تضمن حقوقه وتعرف بواجباته أيضاً.

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