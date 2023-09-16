190 ألف ساعة تدريبية لموظفي «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 190,000 ساعة تدريبية لموظفيها خلال النصف الأول من عام 2023، تضمنت 13,873 مشاركة من الموظفين في جميع قطاعات الهيئة، في إطار جهودها المستمرة لتنمية مهارات وقدرات موظفيها.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حريصة على الاستثمار في موظفيها، الذين تعتبرهم الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح والتميز، وتوفر الهيئة العديد من البرامج والدورات التدريبية المتقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان أن يكون الموظفون على اطلاع دائم على أحدث التطورات وآخر المستجدات في مختلف مجالات عملهم، إضافة إلى برامج التطوير المهني والذاتي بهدف الارتقاء بقدرات وإمكانات الموظفين ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل. وأشار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تنظم دورات تدريبية متطورة للموظفين على مدار العام تسهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك بالتعاون مع عدد من أكبر الجامعات ومراكز التدريب الرائدة محلياً وعالمياً.

تضمنت الدورات التدريبية التي اجتازها موظفو الهيئة العديد من الموضوعات المتنوعة، بما في ذلك دورات تطويرية في إدارة المشاريع، والتخطيط، والاستراتيجية، والعمل الجماعي، والإبداع والابتكار، والتميز، وغيرها، ودورات فنية تخصصية في مجالات متنوعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن المعلومات، والبيئة، والصحة والسلامة المهنية، وغيرها.

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