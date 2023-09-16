350 خريجاً من «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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حققت الدورات الأربع الماضية من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» نتائج مثمرة وإيجابية كبيرة، بهدف تطوير قدرات الشباب في مجال الإعلام وإكسابهم الخبرات الكبيرة والمهمة في بداية حياتهم المهنية، ومن أبرزها تخريج 350 شاباً من البرنامج، والذين استفادوا من نحو 370 ساعة تدريبية وورش عمل ومحاضرات ورحلات ميدانية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التوظيف والمشاريع الريادية إلى 90 بالمئة من المشاركين في الدورات.

مشاريع ريادية

ويعمل غالبية خريجي البرنامج ضمن منظومة المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة، ومنصات الإعلام الرقمي في الإمارات ومختلف الدول العربية والعالم، حيث بات البرنامج السنوي عنواناً لاهتمام المؤسسات الإعلامية الراغبة باستقطاب المواهب المتميزة، بالإضافة إلى نجاحه بدعم إطلاق عدد من المشاريع الشبابية الريادية في مجال صناعة المحتوى الهادف.

ويستقبل البرنامج على مدار العام، المئات من طلبات الالتحاق لطلبة الإعلام في الجامعات والمعاهد، وصناع المحتوى والشباب العاملين في المؤسسات، في بداية مشوارهم المهني من مختلف أرجاء المنطقة العربية، لتقوم لجنة تقييم متخصصة بدراسة طلبات الالتحاق واختيار الأنسب منها للانضمام وفق المعايير المحددة، بالإضافة إلى الترشيحات التي تصل من قبل المؤسسات الشريكة.

نسخة خامسة

وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، قبل أيام بمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، وبالتعاون مع 20 مؤسسة إعلامية عربية ودولية، فيما تقدم هذه النسخة، ووفق استراتيجية مركز الشباب العربي للسنوات الخمس المقبلة، سلسلة من الورش والجلسات التدريبية المتخصصة حول دور الإعلام في تعزيز ارتباط الشباب العربي بلغتهم وهويتهم، واكتساب المهارات الخضراء التي تسهم بإيجاد جيل من الإعلاميين القادر على التفاعل المؤثر مع قضايا التغيّر المناخي والاستدامة.

ويواصل فريق عمل مركز الشباب العربي جهوده لاستقطاب شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات، المعنية بالاستثمار بطاقات الشباب، للمساهمة بتطوير منظومة العمل الإعلامي الاحترافي، وتدريب الشباب وفق بيئة عمل المؤسسات الإعلامية وغرف الأخبار، بالتعاون مع الخبراء والمختصين، ما يتيح للمشاركين تعزيز تطورهم المهني والشخصي بشكل نوعي.

شراكات نوعية

ووفر المركز العديد من الشراكات النوعية مع مؤسسات إعلامية مهمة بالمنطقة، والتي قدمت مبادرات وورش العمل، ما شكل فرصة عظيمة للمئات من الشباب، تعد منطلقاً لهم نحو تحقيق نجاحات خاصة بهم في هذا الشأن، خاصة أن برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» يعد المبادرة الأضخم لتطوير قدرات الشباب في مجال الإعلام.

ويهدف البرنامج إلى تقليص الفجوة بين ما تطرحه معاهد وكليات الإعلام ومتطلبات سوق العمل، وتطوير جيل متمكن من المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في الوطن العربي، لبناء منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية، تضمن استمرارية تطور هذا المجال في المستقبل، وتواكب أهم تطوراته وتغيراته التي يقودها الشباب بشكل كبير. ويعمل البرنامج على تحديد أفضل الممارسات وخطط عمل قطاع الإعلام العربي وتوجهاته المستقبلية، فيما يشارك الشباب في جدول أعمال متنوع يشمل عدة محاور منها، الورشات التدريبية وجلسات مناظرة متنوعة ومحاضرات وندوات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة.

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