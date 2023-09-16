إطلاق المرحلة الثانية من تطوير مزرعة القمح في مليحة

المصدر: (الشارقة - وام)

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أعلنت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية عن بدء المرحلة الثانية من الأعمال التطويرية لمشروع مزرعة القمح الكائنة في منطقة مليحة بالشارقة تمهيداً لتجهيزه كاملاً للموسم الزراعي 2024/2023 على مساحة إجمالية تبلغ 1500 هكتار.

جاء ذلك خلال مراسم إبرام العقد رسمياً بين المؤسسة وشركة «إيليت أجرو» للمشاريع في منصة دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 في مركز إكسبو الذي اختتم أول من أمس.

وقع العقد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس الدائرة مدير مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، والدكتور عبدالمنعم محمد المرزوقي المدير والعضو المنتدب لشركة «إيليت أجرو» للمشاريع المتخصصة في مجال الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وبحضور عدد من كبار المسؤولين وموظفي الطرفين.

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