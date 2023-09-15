وفد من حكومة أبوظبي يطلع على تجربة سنغافورة

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتم وفد من حكومة أبوظبي، برئاسة أحمد تميم هشام الكُتَّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة استغرقت ثلاثة أيام، تعرّف خلالها على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة المتقدمة المعتمدة في سنغافورة، والعديد من المجالات الأخرى ذات الأولوية لحكومة أبوظبي.

واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة سنغافورة في الحوكمة الرقمية، وتسخير البيانات والإحصاءات في خدمة القطاع العام، وبناء القدرات وتنمية المواهب. كما اطلع على السياسات والمنهجيات المعتمدة لإضفاء الطابع المؤسسي على الخدمات الحكومية في سنغافورة.

وقال أحمد تميم هشام الكُتَّاب إن زيارة وفد حكومة أبوظبي إلى جمهورية سنغافورة تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الإمارات وسنغافورة، في ظل علاقات الصداقة والتعاون طويلة المدى بين دولة الإمارات وسنغافورة.

وأضاف: «لقد ألهمنا التقدم الذي أحرزته سنغافورة في قطاعها العام، ونتطلع إلى الاستفادة من تجربتها ضمن جهود تطوير حكومات المستقبل الذكية، حيث تجسّد هذه الزيارة التزامنا بالتحسين والتطوير المستمر والشامل لآليات العمل، وكذلك مناقشة سبل تعزيز الصداقة الراسخة والعلاقات المتميزة القائمة على التعاون والاحترام المتبادل بين بلدينا».

وأكد أن أبوظبي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تعمل على تحقيق تطوير جذري في مجال الحوكمة، حيث تسعى إلى تطوير قطاع عام استباقي ومرن وقادر على التكيف، يعمل باستمرار على تحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما فيها تلك المطبقة في سنغافورة، يمثل عنصراً حيوياً لدعم النمو والتقدم المنشودين، معرباً عن شكره لحكومة سنغافورة على حسن الضيافة والتعاون وتبادل المعرفة خلال هذه الزيارة المثمرة.

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