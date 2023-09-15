راشد بن حمدان يشيد برؤية القيادة للارتقاء بالأداء الطبي والتربوي لمستويات عالمية

المصدر: وام

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ثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بتعيينه رئيساً أعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تزامناً مع إصدار سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء المؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية".

كما أشاد الشيخ راشد بن حمدان، في تصريح بهذه المناسبة، برؤية القيادة الرشيدة في مواصلة الارتقاء بالأداء الطبي والتربوي إلى أفضل المستويات وتعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية هذين القطاعين في التنمية البشرية المستدامة، وقال إن الرعاية الكريمة التي حظيت بها مبادرات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تعبر عن الاهتمام والحرص على استمرار البرامج الداعمة لجودة الخدمات الطبية والتعليمية ومساندة المبادرات التي تعزز جهود الدولة في هذين القطاعين لما يمثلانه من أهمية كبيرة.

وأضاف أن إنشاء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، واستثمار الرصيد الثري من الإنجازات التي حققتها جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، ومؤسسة حمدان للأداء التعليمي المتميز على مدى 25 عاماً يمثل نقلة نوعية في توحيد الجهود لدعم الصحة والتعليم في المجتمعات المستهدفة.

وأكد أن المؤسسة الجديدة تملك، في ظل التمكين الحكومي ودعم المجتمع والشراكات الدولية والإقليمية والمحلية، من المقومات والجدارة ما يؤهلها للمحافظة على مستوى نموها وريادتها.

وجدد الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، ثقته في قدرة المؤسسة الجديدة على المحافظة على البعد الدولي والعربي لمشروعاتها وتعميق أثر برامجها في إثراء الأداء الطبي والتربوي وزيادة إسهاماتها في تحقيق هدف المؤسسة الأسمى وهو ضمان استدامة الجودة والتميز في العمل الطبي والتعليمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والاسهام في ترسيخ دور دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي في العمل الإنساني.

من جانبه توجّه معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء "مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية"، بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة إصدار سموه قرار المجلس رقم 58 لسنة 2023 بتشكيل المجلس برئاسة معاليه، وقال: "إن ثقة سموه محل اعتزاز وتقدير وهي أمانة ومسؤولية وطنية نسأل الله تعالى التوفيق في أدائها".

وأضاف أن الاشراف على مجلس أمناء المؤسسة والعمل تحت قيادة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، يشكل أحد المقومات التي تدعم بناء مؤسسة ثابتة ومتمكنة تملك قاعدة من الاهتمام والدعم الحكومي ناهيك عن الرصيد التراكمي الثري من الإنجازات التي حققتها مبادرات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من خلال جائزة العلوم الطبية ومؤسسة حمدان للأداء التعليمي المتميز، مشيراً إلى أن توحيد تلك الجهود والرؤى المنسجمة سيعزز من قدرات المؤسسة لتواصل مسيرتها

وتتكامل مع الجهود المبذولة من المؤسسات المعنية نحو الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية في القطاعين الطبي والتربوي.

وأكد معالي القطامي أن مجلس أمناء المؤسسة سيعمل على تحديد مسارات العمل في مجالات التميز الطبي والتميز التربوي ورعاية الموهوبين وفق أعلى المعايير وبما يحافظ على ريادتها ويحقق أفضل النتائج.

وتهدف المؤسسة الجديدة إلى تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية قطاعي التعليم والطب، والعمل على نشر ثقافة الموهبة والابتكار والتميز والجودة في هذين القطاعين والإسهام في تعزيز جودة ومستوى الأداء والإبداع في المؤسّسات التعليمية والطبية على الصعيدين المحلّي والدولي.

كما ترمي المؤسسة إلى دعم مسارات الموهبة والموهوبين وبناء قدراتهم وتوفير البيئة الحاضِنة لتنمية مواهِبهم ورعايتِها واستثمارها واستحداث برامج متخصصة لهم وتشجيع البحث العلمي في مجال التميز والموهبة، وعلى وجه الخصوص البحوث ذات الأولوية الوطنية وتشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين والمتميزين والباحثين، وتكريم أصحاب الإنجازات من الأفراد والجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث وغيرها من الجِهات ذات العلاقة بقطاعي التعليم والطب على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.



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