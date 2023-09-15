1.9 مليار درهم حجم الإنفاق على تحميل واشتراكات الإعلام الرقمي في الدولة

المصدر: وام

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بلغ حجم الإنفاق على تحميل واشتراكات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات، خلال العام الماضي، مليار و902 مليون درهم، وذلك بحسب تقرير “الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام”، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهر التقرير أن ألعاب الفيديو حلت بالمرتبة الأولى من حيث حجم الإنفاق بقيمة 1.05 مليار درهم، تلتها مقاطع الفيديو (حسب الطلب) بقيمة 592.7 مليون درهم، ثم النشر الرقمي بقيمة 132.16 مليون درهم، وأخيرا الموسيقى الرقمية بقيمة 125.8 مليون درهم.

وتشير المعطيات والأرقام الصادرة في التقرير إلى أن الإعلام الرقمي في الإمارات يسير في نسق تصاعدي مستفيدا من البنية التحتية الرائدة لقطاع الاتصالات في الدولة التي تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل الأمر الذي سهّل وصولها إلى المركز الأول عالمياً في استخدام الإنترنت.

وتعكس مؤشرات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات قوة حضوره وتعاظم تأثيره في الرأي العام، وخير دليل على ذلك ما ورد في التقرير ذاته عن نمو سوق الإعلان الرقمي بنسبة 12.1 في المائة ليصل إلى 3.72 مليار درهم خلال العام 2022 مقارنة بنحو 3.319 مليار درهم خلال العام 2021.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات باتت تمثل نموذجا عالميا رائدا في التناغــم الرقمــي بيــن كل مــن القطاع الحكومي والقطــاع الخــاص وأفــراد المجتمــع علــى حد ســواء. ونوه التقرير بمستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات في دولة الإمارات، الأمر الذي يجعلها بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة عام 2022 إلى 19.4 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.



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