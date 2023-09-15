فتح باب التسجيل للدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات "وام" عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للزوار، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 14 - 16 نوفمبر المقبل.

ويشكل الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة كابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك، بشراكة استراتيجية مع "وام" ، منصة مثالية تتيح للشركات التواصل مع نخبة عالمية من قادة الفكر في القطاع، والتعرف على أحدث التوجهات، وتعزيز التعاون المشترك لبلورة أفكار جديدة ومبتكرة، حيث يشمل مؤتمراً ومعرضاً متخصصين في قطاع الإعلام يتيحان للمشاركين فرصة التعرف على أحدث التوجهات والتحديات في القطاع.

ويوفر معرض الكونغرس العالمي للإعلام، فرصة لأبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية للكشف عن أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في القطاع الإعلامي، فيما يستضيف المؤتمر رواداً إعلاميين عالميين لمناقشة آخر المواضيع والتوجهات في القطاع، حيث تتخلله مجموعة من الجلسات الحوارية تركز على موضوعات حيوية، منها الاتصالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة في قطاع الإعلام.

وتركز جلسات الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية على 4 محاور رئيسية، هي الاستدامة، والابتكار وأحدث الحلول التكنولوجية في الإعلام، إلى جانب موضوعات في الإعلام الرياضي، وأخرى تخص الشباب والتعليم ومستقبل قطاع الإعلام.

وحققت النسخة الأولى التي انطلقت العام الماضي نجاحاً باهراً، حيث استقطبت على مدار ثلاثة أيام أكثر 13656 زائرا، وشارك فيها أكثر من 192 شركة ومؤسسة إعلامية عالمية تمثل 42 دولة حول العالم، فيما شهدت مشاركة أكثر من 1200 من الرواد والخبراء والمختصين في قطاع الإعلام.

كما شهدت الدورة الأولى توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تعاون بين مؤسسات إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب إطلاق العديد من الابتكارات المختصة في قطاع الإعلام.

للتسجيل لزيارة الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، يرجى الضغط هنا، كما يمكن للإعلاميين الراغبين بتغطية فعاليات الحدث التسجيل من خلال الرابط هنا.

لتسجيل الزوار:

https://registration.globalmediacongress.ae/ADNEC/GMC23/Shop

لتسجيل الإعلاميين:

https://registration.globalmediacongress.ae/ADNEC/GMC23/ArticleSelection/8

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