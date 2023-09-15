سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في دورته الـ12، الذي أقيم يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد».

وشاهد سموه والحضور عرضاً فيلمياً ركز على أهمية تقدير وتكريم الجهود التي تحافظ على الموارد الحالية سواء الفردية أو المؤسسية، وهو ما تهدف إليه جائزة الشارقة للاتصال الحكومي. وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في كلمته خلال حفل التكريم، إن من يعرف رؤية إمارة الشارقة تجاه الاتصال وتأثيره في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، يعرف أن هذه الجائزة جاءت تحقيقاً لاستراتيجية متكاملة تتطلع إلى رفع معايير ممارسة الاتصال في دولة الإمارات أولاً، ثم في المنطقة العربية ثانياً، والعالم ثالثاً.

وأوضح أن الجائزة عملت منذ انطلاقها على إرساء معايير عالية المستوى لتقييم ممارسات الاتصال، وذلك في سعيها المستمر إلى تقديم نماذج تسهم في تجاوز التحديات التي يواجهها العالم على المستويات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والصحية وغيرها، واصفاً ذلك بالمهمة الكبيرة والمضاعفة التي تقع على عاتق كل العاملين والخبراء المتخصصين في مجال الاتصال اليوم، سواءً في الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.

مبادرات

من جانبه، وجه محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، في كلمته، التحية والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للمبادرات التي تخدم المجتمع وتطوِّر المؤسسات، انطلاقاً من الدور الجوهري للاتصال في ترسيخ العلاقات، والوصول بالمجتمعات إلى نهضة حضارية كاملة.

وفازت بلدية مدينة أبوظبي، بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة، في فئة أفضل منظومة اتصال متكاملة، بينما فاز غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في فئة أفضل متحدث رسمي، وحازت القيادة العامة لشرطة دبي، على جائزة أفضل اتصال لبناء وإدارة السمعة المؤسسية.

وتضم جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب ثلاث فئات فرعية، حيث فاز المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية بفئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، بينما فازت المؤسسة الاتحادية للشباب - وزارة الثقافة والشباب، بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، فيما فاز مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بفئة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي.

كما فازت جمارك دبي، عن فئة أفضل فريق اتصال حكومي، فيما نالت الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية، جائزة أفضل حملة لدعم المسؤولية الاجتماعية، وفاز في جائزة أفضل حملة تستهدف الثقافة العربية التي تنقسم إلى فئتين فرعيتين، كل من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بجائزة أفضل حملة دعمت اللغة العربية، ومجمع الشارقة للقرآن الكريم، بجائزة أفضل حملة رسخت القيم والهوية العربية.

وعلى صعيد الفئات العالمية من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، فازت وزارة الدفاع - الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بالمملكة العربية السعودية، بفئة أفضل استراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة، وفازت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بفئة أفضل خطة اتصال لدعم برامج الأمن الغذائي، بينما فازت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بجائزة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التحديات التنموية.

وتضمنت فئة أفضل ابتكار في الاتصال فئتين فرعيتين، حيث فاز الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة بفئة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي، في حين حاز «فريق B» لمخيم الذكاء الاصطناعي على أفضل مبادرة ضمن التحدي السنوي للشباب أو الناشئة أو الأطفال الذي نظمه المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في اليوم نفسه.

وضمت الفئات المخصصة للإعلام والمحتوى الإعلامي عدداً من الفائزين البارزين، حيث نالت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية جائزة أفضل مبادرة اتصال أو محتوى إعلامي لتعزيز الوعي البيئي، التي تستهدف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام، فيما حصدت غادة سيف ثابت جائزة أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي على مستوى الأفراد، وفازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بفئة أفضل ممارسة اتصال رافقت حملات تطوعية، ونالت شركة «أتنفس» للإنتاج الإبداعي من مملكة البحرين جائزة أفضل اتصال عن طريق محتوى إعلامي.

تكريم

تم تكريم «اللجنة العليا للمشاريع والإرث» من دولة قطر في فئة أفضل استثمار في الرياضة لدعم برامج الاتصال، بينما حصل القاضي فرانشيسكو كابريو «القاضي الرحيم» على جائزة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي، وفاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي امتدت 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69، على الجائزة المستحدثة بفئة «شخصية العام». وتخلل الحفل تكريم الفريق الجامعي «صواب» من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في «تحدي الجامعات» لعام 2023، الذي يُنظم بالتعاون مع «جامعة الإمارات ».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز