«بيت الخير» ومستشفى «التداوي» يوقعان اتفاقية لفحص المرضى

المصدر: (دبي - وام)

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وقعت جمعية بيت الخير، ومستشفى التداوي في دبي، مذكرة تعاون تهدف إلى فحص وتشخيص المرضى من الحالات المشمولة برعاية الجمعية وتقديم أفضل رعاية طبية لها، وذلك خلال زيارة وفد من مجموعة التداوي الطبية مقر الجمعية في دبي.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية: إن المستشفى سيستقبل، بموجب الاتفاقية، المرضى المحولين من جمعية «بيت الخير» ويجري لهم الفحص الطبي في مختلف التخصصات، ليتم بعد ذلك إعداد تقارير تفصيلية حول حالة المريض وما يستحقه من برامج علاجية والتأكد من وجود علاجه داخل الدولة.

من جانبه، قال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية: إن الشراكة مع مستشفى التداوي تأتي من منطلق الثقة الكبيرة في كادره الطبي والحرص على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى المسجلين لدى «بيت الخير»، والتأكد من تلقيهم العلاج المناسب بتكاليف مخفضة وميسرة.

وأكد أن القطاع الصحي يشكل أحد أهم القطاعات التي يستهدفها العمل الخيري والإنساني في الدولة؛ لأن صحة الإنسان وسلامته تأتي ضمن أولويات وركائز التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي تحرص عليه «بيت الخير» في إطار التزامها برؤية الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وكانت جمعية «بيت الخير» ومستشفى «التداوي التخصصي» بدبي قد وقعا أخيراً مذكرة تفاهم، يقدم المستشفى بموجبها كل خدمات الرعاية الصحية للحالات التي تحولها «بيت الخير» بمقر المستشفى والأقسام التابعة له وفق شروط محددة، إضافة إلى تقديم خصومات خاصة على الخدمات الطبية للمرضى المعسرين المحولين عن طريق الجمعية.

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