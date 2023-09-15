1 أكتوبر آخر موعد للالتحاق بـ «هاكاثون الشباب العربي»

المصدر: (دبي- أحمد يحيى)

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كشف مركز الشباب العربي، عن أن 1 أكتوبر المقبل، آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بمسابقة «هاكاثون الشباب العربي» النسخة الثانية، التي تعد برنامجاً إقليمياً فريداً في مجال ريادة الأعمال، يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لأهم التحديات البيئية، لمجابهة آثار التغير المناخي في مجالات الزراعة والاقتصاد الدائري، وأمن المياه والطاقة المتجددة، والاستخدام الأمثل للموارد.

ويتعين على الراغبين تقديم طلبات المشاركة ضمن فرق مؤلفة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، على أن يكون فرد واحد من أعضاء الفريق على الأقل بعمر يتجاوز 21 عاماً، ويجب أن يكون المتقدمون متابعين للقضايا البيئية، وعلى معرفة بالتحديات والحلول المتعلقة بها، ولديهم الرغبة في العمل على إيجاد حلول لتلك التحديات.

فيما دعت «مؤسسة بيبسيكو» و«مركز الشباب العربي» و«بيبسيكو»، الشباب من الإمارات والسعودية ولبنان والأردن ومصر للمشاركة في الهاكاثون، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ «كوب 28» بدبي ديسمبر المقبل، بينما سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل، على جوائز بقيمة 30 ألف دولار، و20 ألفاً، و10 آلاف على التوالي، تنفق على تحويل الفكرة الفائزة إلى شركة ناشئة، بالإضافة إلى تدريب مع شركة «بلاج أند بلاي».

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