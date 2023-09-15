حاكم الشارقة: دار المخطوطات مصدر إشعاع فكري للدارسين والباحثين

المصدر: الشارقة- البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس دار المخطوطات في إمارة الشارقة، أهمية العناية بالمخطوطات القديمة في جميع المجالات، لما لها من فوائد عظيمة للأجيال الجديدة في معرفة تراثها، وجهود العلماء السابقين في العلوم المختلفة، مشيراً سموه إلى أن دار المخطوطات ستكون مفتوحة أمام الجميع، وسيتم الاهتمام بكل ما تحتاجه من المادة العلمية والاستقلال المالي وغيرهما، لتكون إحدى مؤسسات بسط العلم ونشره من الشارقة.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس، خلال زيارته لدار المخطوطات في إمارة الشارقة، حيث تناول سموه أهمية الدار في العمل على العديد من الأهداف الثقافية والعلمية، والتي من أهمها جمع المخطوطات، وتوفيرها للباحثين الأكاديميين والطلبة وعامة الناس، قائلاً «ما نصبو إليه أن تنطلق هذه الدار، ليس فقط للمخطوطات الإسلامية، وإنما لجميع المخطوطات، حيث لدينا مجموعة كبيرة منها، في الطب والعلوم والهندسة، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى الهامة المتوفرة بالوثائق الأجنبية، لتكون دار المخطوطات بالشارقة ذات إشعاعٍ فكري، ليس فقط للدراسين، وإنما كذلك للباحثين وعامة الناس».

نشر العلم

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى فكرة الدار، واهتمامه الشخصي بها «دار المخطوطات ستكون إحدى دور نشر العلم، بدل الغثّ الذي تنشره مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، لذلك، لا بد من الدخول في هذا المجال، وأن نزاحم فيه، رافعين راية الدين واللغة والأخلاق والثقافة، حتى يكون لنا موقع وسط هذا التنافس، ولذلك، آليت على نفسي أن أقتطع جزءاً من وقتي لهذه الدار، لأن ما بها جزءٌ مني».

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال كلمته على جهود ومشاركة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس نائب رئيس دار المخطوطات، وإسهامه بإهداء عدد كبير من المخطوطات النادرة إلى الدار، كما قدم سموه الشكر والتقدير إلى الجامعة القاسمية، على جهودها الكبيرة في مجال المخطوطات، وإلى مصرف الشارقة الإسلامي على مجموعة المخطوطات النادرة التي أهداها إلى الدار.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة، الاهتمام الواسع بدار المخطوطات، عبر البرامج المتنوعة والإعداد لها، والتي تشمل مجلة فصلية «أربعة أعداد خلال العام»، تعمل على نشر كافة أخبار الدار، والتعريف بمخزونها من الوثائق، وما وصلها من مخطوطات، والعمل الذي تقوم به في الترميم والتصحيح، إلى جانب نشر مخطوطة واحدة بكامل محتواها وتفاصيلها في كل عدد، أو الموقع الإلكتروني التابع للدار، لفائدة القارئ والمتابع.

مرسوم

وقد أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم دار المخطوطات في إمارة الشارقة. وتُنشأ في الإمارة بموجب المرسوم، مؤسسة علمية تسمى: «دار المخطوطات في إمارة الشارقة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية الكاملة، لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري. وبحسب المرسوم، تكون دار المخطوطات في الإمارة، برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ويُعيّن معالي عبد الرحمن بن محمد بن ناصر العويس نائباً لرئيس الدار.

37 منحة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدفعة الثانية من المنح الدراسية لمواطني وأبناء مواطنات الإمارة في أكاديمية الشارقة للنقل البحري للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023 ـ 2024، وعددهم 37 طالباً وطالبة، ليبلغ إجمالي الدفعات 99 منحة في برنامج تكنولوجيا الملاحة البحرية، وتكنولوجيا الهندسة البحرية، وإدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد.

أعلن عن اعتماد سموه، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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