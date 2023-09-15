ورشة تناقش إيجابيات حظر العمل وقت الظهيرة

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن - إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة بعنوان «السلامة في الحر- الدروس المستفادة»، عبر نظام (تيمز)، وذلك بهدف استعراض الإيجابيات والدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل بالمواقع الإنشائية في أوقات الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف.

واستقطبت الورشة عدداً من ممثلي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي، للوقوف على مدى الاستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والتعرف على الفوائد الإيجابية لتطبيقه.

وتضمنت الورشة عدداً من النقاشات لتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمتطلبات السلامة في الحر وفوائدها، ومحاضرة حول الدروس المستفادة من تطبيق القانون، الذي يقضي بمنع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز