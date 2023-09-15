«الموارد البشرية والتوطين» تعزز قدرات 30 مفتشاً

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، برنامجين تدريبيين، استهدفا بناء وتطوير قدرات المفتشين في الوزارة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم، بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال الجودة المهنية والتميز المؤسسي.

وجاء تنظيم البرنامجين اللذين شارك فيهما 30 مفتشاً، في إطار اتفاقية تعاون في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية، وقعتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية يونيو الماضي، وتتضمن تنظيم ستة برامج تدريبية

وتشمل البرامج أيضاً محاور تطوير قدرات المفتشين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إضافة إلى مراجعة مركزة لتشريعات العمل في الدولة، مقارنة بمعايير العمل الدولية والعربية، وسبل تطوير القدرات المؤسسية لتفتيش العمل.

كما تركز البرامج على الارتقاء بكفاءة المفتشين وقدراتهم لمواكبة التغيرات المتسارعة والرائدة في سوق العمل في الدولة، من خلال تمكينهم من مواكبة أحدث المخرجات والممارسات العالمية في مجالات التفتيش، ومعايير العمل الدولية حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسياسات وأساليب التخطيط المعتمدة لتفتيش العمل.

وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد للتفيش: «نحرص على ترجمة رؤية دولة الإمارات في تعزيز وترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يخدم تعزيز جهاز تفتيش العمل في الدولة، وتأهيل كادر مفتشي العمل، إذ إننا ملتزمون بتنفيذ القانون، إضافةً لاتفاقياتنا الدولية، ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة لتطوير كوادرنا التفتيشية للتصدي للممارسات المخالفة، والتي لا يتم التساهل معها، حمايةً للحقوق، وحفاظاً على مكتسبات سوق العمل».

وأضاف: «يأتي تنظيم هذه البرامج، تنفيذاً لخطة متكاملة، تسهم في ترسيخ ريادة سوق العمل، من خلال الارتقاء المستمر بكافة الجوانب الناظمة له، بما فيها قطاع التفتيش، الذي يشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالتشريعات».

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