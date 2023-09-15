طرق دبي تبحث تطوير خدمات تصاريح حرم الطريق

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جلسة حوارية في المبنى الرئيس للهيئة لبحث ومناقشة الخدمات المقدمة للجمهور من متعاملي نظام تصاريح حرم الطريق. افتتح الجلسة محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين، رئيس مجلس المتعاملين، بحضور أعضاء المجلس وممثلي مؤسسات الهيئة ذات الصلة.

وأشاد الحضور في بداية الجلسة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لمجتمع الأعمال من الشركات والمؤسسات في دبي وحرصها المتواصل على تطوير خدماتها بما يتناسب ومتطلبات واحتياجات هذه الشريحة من متعامليها.

وبحث المجلس مع الحضور عدداً من المحاور والنقاط منها عقد ورش توعوية لتعريف المتعاملين ومستخدمي نظام تصاريح حرم الطريق بالإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة.

كما ناقش نظام خدمة تصاريح مسار المركبات الثقيلة، وتحسين واجهة نظام تصاريح خدمات حرم الطريق، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات.

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