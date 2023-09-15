سعيد الطاير لـ« البيان »: 86 مليون ساعة عمل في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان» أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يتضمن أكثر من 12.2 مليون لوح شمسي، لافتاً إلى أن إجمالي ساعات العمل في المجمع منذ إطلاقه وحتى 31 يوليو الماضي ما يزيد على 86 مليون ساعة عمل.

وقال معاليه: «يعد المجمع من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها الهيئة وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً».

مراحل

وأوضح أنه يجرى تنفيذ مشاريع المجمع على عدة مراحل: حيث تم تشغيل المرحلة الأولى في أكتوبر 2013 وبقدرة 13 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتضمنت تركيب أكثر من 152 ألف لوح كهروضوئي.

ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرحلة الثانية في مارس 2017، بقدرة 200 ميغاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد أول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب نحو 2.3 مليون لوح كهروضوئي على مساحة 4.5 كيلومترات مربعة.

فيما تم تدشين المرحلة الثالثة في نوفمبر 2020، بقدرة 800 ميغاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وتعد هذه المرحلة المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب نحو أكثر من 3 ملايين لوح كهروضوئي.

وفي سبتمبر 2017، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المرحلة الرابعة من المجمع، وتعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة «CSP» في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وتمت ترسية المشروع على الائتلاف الذي يضم كلاً من «أكوا باور» السعودية و«صندوق طريق الحرير» بالتعاون مع «شنغهاي إلكتريك» الصينية كمقاول رئيس.

وفي نوفمبر 2018، وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي ملحقاً تعديلياً لاتفاقية شراء الطاقة لإضافة 250 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، لترتفع القدرة الكليّة للمرحلة الرابعة من 700 إلى 950 ميغاوات.

تقنيات مشتركة

وتستخدم المرحلة الرابعة 3 تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميغاوات «بتقنية الملح المنصهر»، إضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات. وتعد هذه المرحلة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة.

وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 790 ألف لوح كهروضوئي. وأما بالنسبة لمنظومة عاكسات القطع المكافئ، تم تركيب أكثر من 63.600 جامع حوض مكافئ «PT» ويستخدم المشروع 70.000 من المرايا العاكسة «heliostats»، التي تتبع حركة الشمس، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الرابعة خلال الربع الأول من عام 2024.

اختيار

وفي يونيو الماضي، دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المرحلة الخامسة من المجمع، والتي تصل قدرتها إلى 900 ميغاوات، وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 2.2 مليون لوح كهروضوئي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اختيار شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر» - المتناقص الأفضل- لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليارات درهم. وتمكنت الهيئة من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة، وستتضمن هذه المرحلة تركيب نحو أكثر من 3.7 ملايين لوح كهروضوئي وسيتم تشغيل المرحلة السادسة على مراحل بين عامي 2024 و2026.

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