انتشال حوت نافق يزن 150 طناً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكن فريق من مركز شرطة الموانئ في دبي من انتشال حوت نافق ضخم يزن 150 طناً من عرض البحر، بعد أن تسبب في إعاقة حركة الملاحة. وتم التواصل مع بلدية دبي للتخلص الآمن من الأشلاء.

وصرح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، لـ«البيان»: «بأنه تم تلقي بلاغ بوجود حوت نافق ضخم نافق في عرض البحر، وعلى الفور قامت فرق الإنقاذ بالتوجه إلى مكان البلاغ وسحب جثة الحوت إلى الشاطئ بعيداً عن مجرى السفن والملاحة خاصة، وتم التعاون مع بلدية دبي للتخلص الآمن من الأشلاء، منوهاً بأن الأمر يتعلق بالحفاظ على الحياه البحرية ومنع التلوث البحري قدر الإمكان».

ونوه العميد السويدي بأن هذا الأمر يتكرر من فترة لأخرى، حيث تجنح الحيتان في مواسم معينة بحثاً على الدفء في مياه الخليج إلا أنه ونظراً لظروف معينة تنفق وتطفو على المياه، مشيراً إلى أنه نظراً لكبر حجم تلك الحيتان قد تتسبب في إعاقة حركة الملاحة أو وقوع حوادث معينة.

وأكد العميد السويدي جاهزية مركز شرطة الموانئ للتعامل مع الحوادث الطارئة كافة من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية التي تحتوي على دوريات مشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، يعمل فيها غواصو الإنقاذ وسائقو الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.

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