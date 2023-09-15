الرئيس العراقي وخليفة المرر يبحثان تعزيز علاقات البلدين

المصدر: بغداد ـ وام

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التقى معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق التي عقدت في بغداد خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إليه وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس العراقي معالي المرر تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

علاقات

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى جانب استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد متصل، التقى معاليه محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، وفؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وأشاد المسؤولون العراقيون خلال اللقاءات بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين مثمنين مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.

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