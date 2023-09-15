مستشفيات الإمارات تستقبل نخبة من الأطباء الزائرين

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية طيلة سبتمبر الجاري، نخبة من الأطباء المتميزين والمتخصصين في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، كجزء من برنامج الأطباء الزائرين الذي يعزز من التبادل المعرفي والاستكشاف المشترك، الهادف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، وتقديم أحدث الابتكارات والممارسات الطبية للمتعاملين في الدولة.

تأتي الزيارات التي تنضوي تحت مظلة برنامج «الأطباء الزائرين» امتداداً للتحولات والمخرجات النوعية التي حققها البرنامج والذي أحدث نقلة نوعية في مجال تبادل واكتساب الخبرات والتجارب بين المؤسسة والعديد من الجهات والهيئات الصحية على مستوى العالم، حرصاً من المؤسسة على استقطاب الأطباء العالميين لتقديم أفضل الخبرات العلاجية في معظم التخصصات الطبية للمرضى، وتحقيق أفضل ممارسات الجــودة والتميـــــز، بالإضافة إلى تجنيب المرضى مشقة السفر إلى وجهات علاجية خارج الدولة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن برنامج الأطباء الزائرين يعتبر مبادرة متجددة وملهمة لتعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة في الدولة، موضحاً أن أهمية هذا البرنامج تتمثل في توفير فرصة للأطباء والمحترفين الصحيين لتبادل الخبرات والمعرفة مع نظرائهم في المؤسسة، وتعزيز الإمكانيات والمهارات في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نور المهيري مديرة مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة، أن الأطباء الزائرين لمنشآت المؤسسة سيسهمون في إجراء الاستشارات والعمليات الجراحية وتقديم ورش العمل والمحاضرات التفاعلية التي تغطي مواضيع متنوعة تشمل أحدث التطورات الطبية، وتقنيات العلاج الجديدة، والتحديات الصحية الراهنة، مؤكداً أن هذه الزيارات تعزز من رؤية المؤسسة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتطوير منظومة طبية متطورة.

ونوهت المهيري إلى نجاح البرنامج، مشيرة إلى أن برنامج مكتب الأطباء الزائرين استقطب خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري نحو 456 طبيباً، قدموا ما يقرب من 9132 استشارة طبية، وأجروا نحو 1772 عملية جراحية ضمن 49 تخصصاً طبياً متنوعاً، وذلك في مختلف المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

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