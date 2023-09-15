الإمارات تشارك بملتقى «مؤسسات حقوق الإنسان في دول التعاون»

المصدر: مسقط - وام

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شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، في أعمال ملتقى «مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، بتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 12 - 13 سبتمبر الجاري.

وشارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية الإقليمي في بيروت، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وتمثلت مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الملتقى في جلسة رئيسة، استعرض فيها مقصود كروز، مستجدات الهيئة المتعلقة بالأعمال التأسيسية والتنظيمية، والفعاليات المحلية والدولية التي شاركت فيها الهيئة، ودورها المرتبط بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

ويهدف الملتقى إلى استعراض الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، وتوضيح عام عن كافة مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتاريخ إنشائها وتطور آلياته.

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