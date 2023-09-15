انطلاق أعمال ورشة قادة شرطة الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت في العاصمة أبوظبي أعمال ورشة العمل الدولية التي تناقش «أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام» بمشاركة دولية واسعة، وذلك باستضافة وزارة الداخلية. وافتتح جلسات الورشة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، الذي رحب بالمشاركين من قادة شرطيين عالميين، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة على تعزيز العمل والتنسيق الدولي ودعم كل الجهود الدولية من أجل مصلحة وتعزيز أمن العالم واستقراره.

وأكد أن هذا اللقاء يسهم بلا شك في هذه الجهود ويعزز قدرات وكفاءات الكوادر العاملة في قوى إنفاذ القانون بما يسهم في بناء عالم أكثر أمناً وسلامة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لهذا اللقاء في تحقيق أهدافه السامية.

ثم بدأت جلسات الورشة بتقديم من ألكساندر زويف مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة، الذي قدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذا الحدث العالمي، الذي يعزز العمل الشرطي والأمن والسلم حول العالم من خلال مناقشات لأهم المواضيع والمحاور التي تتعلق بأداء قادة الشرطة في عمليات حفظ السلام حول العالم.

وتحدث الفريق فيصل شهكار قائد شرطة الأمم المتحدة، الذي قدم الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية على الاستضافة والدعم لعمل هيئات ولجان الأمم المتحدة الأمر الذي يعزز قدراتها في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن الورشة تأتي ضمن جهود تعزيز قدرات الكوادر الشرطية في بيئات العمل المختلفة وفي مجالات الابتكار واستشراف المستقبل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الناشئة.

كما قدم ألكساندر زويف، مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة الشكر لوزارة الداخلية على استضافة هذه الورشة التي تأتي في سياق عمل دولي نحو تعزيز منظومة التكامل والتعاون في تبادل الخبرات والمعارف في تعزيز أمن المجتمعات، موضحاً أن الورشة تأتي في إطار جهود متصلة من أجل استدامة التطوير في مجالات عمل الشرطة الدولية، وكذلك تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الشرطية الناجحة حول العالم.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات الكوادر العاملة وتحسين مهاراتهم وقدراتهم الشرطية المتخصصة في النظام الشامل للتخطيط والأداء والتقييم، وذلك من أجل حصول شرطة الأمم المتحدة على المهارات والقدرات والعقليات اللازمة لإنجاز مهامها التشغيلية وتحسين سلامة وأمن شرطة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.

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