الإمارات.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب غرباً مساءً.

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:07والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 19:24 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والمد الثاني عند الساعة 22:15 والجزر الأول عند 16:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 95 15

دبي 39 30 90 20

الشارقة 38 29 90 15

عجمان 37 30 85 20

أم القيوين 37 28 85 25

رأس الخيمة 40 28 80 20

الفجيرة 32 29 90 50

العـين 42 28 85 15

ليوا 44 27 90 10

الرويس 36 28 85 15

السلع 37 29 90 20

دلـمـا 38 30 85 25

طنب الكبرى 32 30 85 30

طنب الصغري 32 30 85 30

أبو موسى 33 31 85 30.

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