قائد شرطة دبي يلتقي رئيسة التدريب بشرطة نيويورك

المصدر: وام

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التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أولوفونميلولا أوبي رئيسة التدريب بشرطة نيويورك والوفد المرافق لها، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعادة اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد راشد ناصر راشد، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط.

ورحب معالي الفريق المري بأولوفونميلولا أوبي، مؤكداً أن شرطة دبي تعمل بشكل دائم على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع مختلف أجهزة الشرطة حول العالم، لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، واستشراف مستقبل العمل الأمني، ومجالات التدريب والتأهيل المشترك.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل الأكاديمي، واستعراض أهم البرامج المطبقة في أكاديمية شرطة دبي والتدريب في شرطة نيويورك.

من جانبها عبرت أولوفونميلولا أوبي، عن إعجابها بمنظومة التدريب والتأهيل الأكاديمي في شرطة دبي، وبمختلف البرامج والأدوات التي تنفذها شرطة دبي في سبيل إعداد قوة شرطية متقدمة.

وقامت أولوفونميلولا أوبي، بزيارة أكاديمية شرطة دبي، حيث استمعت إلى شرح يوضح تاريخ أكاديمية شرطة دبي، والمراحل التي مرت بها الأكاديمية، وأبرز البرامج التدريبية والتعليمية وأهم الاعتمادات والجوائز التي حصلت عليها، والإنجازات، والهيكل التنظيمي للأكاديمية ودور وتخصصات إدارات التدريب، بالإضافة إلى شرح يوضح البرامج التدريبية التي تنفذها الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي.

والتقت أولوفونميلولا أوبي، بأول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العنصر النسائي في شرطة دبي، وتعرفت على البرامج التدريبية التي خضعن لها، منها الرماية التكتيكية والاقتحام والمداهمة والقناصة والتحمل، ما أكسبهن خبرة كبيرة أثمرت عن تحقيقهن مستويات عالية من الأداء أثناء عملية تقييم مستوياتهن، والوصول للجاهزية التامة في تأدية المهام والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

كما التقت بالملازم دانة الصوري من شرطة دبي، وهي إحدى خريجات أكاديمية شرطة نيويورك بتفوق في برنامج إعداد الضباط، لتمثل هي وزميلتها الملازم شماء البوفلاسة من شرطة دبي، أولى العناصر من الشرطة النسائية من الدولة باجتيازهما هذا التدريب النوعي من خارج الولايات المتحدة، واستمعت لتجربتها في البرنامج التدريبي الذي امتد لمدة 6 أشهر بأكاديمية شرطة نيويورك العريقة، والتي تعد من أقدم القوات الشرطية في العالم بمسيرتها وخبرتها الممتدة منذ 177 عاماً.

وتبادل معالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، وأولوفونميلولا أوبي رئيسة التدريب بشرطة نيويورك، الهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة.

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