«دبي للإعلام» و«الحبتور» يبحثان أطر التعاون المشترك

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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استقبل خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بحضور محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، صباح اليوم، في المقر الرئيس للمجموعة، محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، يرافقه عبدالله المنصوري، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي، وسارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، وسعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة «البيان».

وناقش الطرفان خلال اللقاء فرص التعاون المشترك بينهما، في إطار مساعي مؤسسة دبي للإعلام، لاكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع المجتمع، سعياً لدعم جهود الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق رؤية حكومة دبي، في إطار تبادل الخبرات، ورسم إطار يرتقي لعلاقات الشراكة بين الطرفين، من خلال تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية، وتعزيز العمل المشترك، ودعم قنوات الاتصال والتواصل، لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين، والتنسيق وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ وإنجاح المبادرات والمشاريع المختلفة.

وأكد محمد سليمان الملا، أهمية بناء الشراكات الاستراتيجية، والتعاون المثمر مع المؤسسات، سواء الوطنية أو العالمية، والتي يتم من خلالها تبادل الخبرات، وتكامل الجهود في ما بين أطرافها، بالإضافة إلى قدرة هذه الشراكات على تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة، من أجل التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو، والتشجيع على ابتكار المشاريع بصورة تنافسية.

وأضاف الملا: إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في تعزيز العلاقات مع الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة، وترسيخ مكانة دبي التجارية والاقتصادية إعلامياً، على المستويين المحلي والعالمي، وتوسيع دائرة التعاون والتبادل المعرفي القائم على أساس التجربة والخبرة، وبما يعزز الأهداف بخلق أجواء مهنية وعملية، تتسم بالمزيد من ملامح الإبداع والتميز والابتكار.

دور حيوي

ومن جهته، أكد خلف الحبتور أن المجموعة منفتحة على التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وترحب بالشراكات الاستراتيجية مع كل الجهات الحكومية.

وقال إن مؤسسة دبي للإعلام، تعد جهة إعلامية عربية رائدة، تحوز مكانة عالية وسمعة رفيعة مهمة في الحقل الإعلامي، عربياً وعالمياً، ولهذا، فإن بحث تعاون مجموعة الحبتور معها، يمثل قيمة كبيرة ومصلحة ومنفعة لكلا الطرفين، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك معها.

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