جراحة معقدة في أبوظبي لاصلاح العمود الفقري لجنين داخل الرحم

المصدر: أبوظبي- البيان

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ولدت طفلة سليمة لزوجين كولومبيين في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي بعد أن قام الفريق الطبي بإصلاح العيب الخلقي في العمود الفقري قبل شهرين بينما كانت لا تزال في رحم أمها، وذلك عبر جراحة ناجحة لعلاج السنسنة المشقوقة المفتوحة في الرحم، والتي أجراها فريق من الجراحين في يونيو الماضي، فيما تتمتع الطفلة مريم ووالدتها حالياً بصحة جيدة وقد غادرتا المستشفى.

وتُعرف السنسنة المشقوقة، بأنها عيب خلقي يحدث عندما لا تتشكل عظام العمود الفقري، ويؤدي ذلك إلى ترك الحبل الشوكي معرضًا للسائل الأمنيوسي، حيث يمكن أن تؤدي الحالة إلى مضاعفات عصبية وإعاقات جسدية خطيرة، فيما يبلغ متوسط الإصابة بحالة السنسنة المشقوقة في جميع أنحاء العالم حالة واحدة لكل 1000 ولادة.

وبعد إجراء العملية، قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور مانديب سينغ، استشاري طب الأجنة والتوليد ومدير مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الأجنة بوضع الجنين والأم ضمن متابعته الحثيثة حتى موعد الولادة، وأثناء جراحة إصلاح العمود الفقري للجنين، قام الأطباء بإجراء شق صغير في الرحم وكشف الجزء الخلفي من الطفل للسماح لجراح الأعصاب بإغلاق السنسنة المشقوقة، استخدم الأطباء رقعة صناعية لتغطية هذا العيب الخلقي ثم تم غرس السائل الأمنيوسي مرة أخرى في التجويف، وتم إغلاق الرحم مرة أخرى وبقي الطفل في الرحم طيلة الفترة المتبقية من الحمل.

تم ولادة الطفلة مريم على يد الدكتورة ريتو نامبيار، استشارية أمراض النساء والتوليد، بعد أن دخلت الأم في المخاض التلقائي في الأسبوع 35 من الحمل، وكان وزن الطفلة عند الولادة 2.46 كجم، وكان لديها فجوة صغيرة في الجلد فوق الظهر، قام بإغلاقها الدكتور عصام الجمال استشاري جراحة المخ والأعصاب، حيث بقيت الطفلة تحت رعاية حثيثة من أطباء حديثي الولادة.

وقال الدكتور مانديب سينغ:" لقد كانت عملية إصلاح السنسنة المشقوقة داخل الرحم ناجحة، وحاليا تسجل حالة الطفلة تعافياً سريعاً بحسب المؤشرات الأولية، حيث أظهرت الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ نتائج طبيعية، وبالتالي لا يوجد مؤشر لإجراء تحويلة VP، وهي ميزة مميزة جدًا لإجراء الإصلاح في الرحم، حيث تُستخدم تحويلة VP لإدارة تراكم السائل النخاعي الزائد في الدماغ، والذي يمكن أن يكون من المضاعفات الشائعة في حالات السنسنة المشقوقة.

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