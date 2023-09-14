19 % زيادة في معاملات بلدية دبي الذكية خلال النصف الأول

المصدر: البيان

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عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تواصل بلدية دبي تعزيز خدماتها الرقمية والذكية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز الابتكار وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، تأكيداً لدورها ضمن منظومة ذكية رقمية موثوقة وشاملة تدعم الاقتصاد الرقمي للإمارة، وتمكّن المجتمع الرقمي فيها وتعزّز مكانتها عاصمةً رقميةً عالميةً.

وتسعى بلدية دبي إلى الإسهام بدور ملموس في تحقيق المستهدفات الطموحة التي أوردتها "أجندة دبي الاقتصادية D33" والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ موقعها ضم أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وجعلها المدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي خلال عشر سنوات.

وفي إطار جهودها للإسهام بصورة مؤثرة وملموسة في تحقيق تلك المستهدفات الطموحة، شهدت البلدية زيادة في عدد المعاملات الذكية بنسبة 19% للنصف الأول من عام 2023 مقارنةً بالنصف الأول من 2022، أي بزيادة تجاوزت 150 ألف معاملة.

وقال سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تسعى بلدية دبي إلى دعم وتعزيز التحوّل الرقمي في إمارة دبي بإطلاق خدمات رقمية وذكية رائدة ذات خصائص متقدمة تستهدف مجالات وتخصصات عمل البلدية، كذلك توفير حلول ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، ورفع جَودة الخدمات المُقدمة لهم وتختصر الوقت والجهد عليهم وتلبي احتياجاتهم بأسلوبٍ فعال، حرصاً منّا على المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية في دبي وترسيخ مكانة الإمارة وتنافسيتها وريادتها العالمية في المجال الرقمي."

وأضاف سعادته: "يأتي ذلك عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وفي إطار توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تأكيد قدرتنا على مواكبة وتلبية متطلبات الحاضر والاستعداد بكفاءة لاحتياجات المستقبل".

وأوضح قائلا: "في إطار أهدافها وخططها للتحول نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي في كافة قطاعاتها وخدماتها، تقوم بلدية دبي بتنفيذ عدة مبادرات تخدم استراتيجية التحوّل الرقمي وملفات أخرى حيوية، منها ملف الخدمات الإسكانية، وملف التقنيات المستقبلية ومشاركة البيانات وهي ملفات تهدف في مجملها إلى تحسين تجربة المتعاملين وإسعادهم."

منصة البناء

وضمن خطط توفير بيئة رقمية محفزة للابتكار والارتقاء بخدمات المتعاملين، تعتزم بلدية دبي إطلاق المرحلة الأولى من منظومة رقمية جديدة تتعلق بأعمال تشييد المباني في دبي في أكتوبر 2023، من خلال تطوير تجربة رقمية سهلة ومتكاملة للمتعاملين أثناء عملية تشييد مبنى في دبي عبر توفير منصة موحدة لجميع خدمات البناء وهي "منصة البناء في دبي"، مع التركيز في المرحلة الأولى على المالك أو المطوّر العقاري. وتتضمن التجربة جميع مراحل البناء بدءاً من الحصول على قطعة الأرض وتصميم المبنى والحصول على رخصة البناء ومن ثم الإنشاء والإنجاز وإشغال المبنى والصيانة والتعديلات وانتهاءً بالهدم.

وفي إطار التطوير المستمر للمرافق التابعة لها، تتضمن خطط البلدية إطلاق منظومة رقمية جديدة تتعلق بنظام التذاكر والبوابات الذكي في الحدائق التابعة لها، مع تقديم مميزات إضافية للزوار مثل: توفير أكشاك الشراء الذاتي لتذاكر الحدائق، وخيارات دفع باستخدام Apply pay والهاتف المحمول وغيرها

حلول التكنولوجيا الناشئة

كذلك تتضمن خطط التطوير في بلدية دبي زيادة استخدام حلول التكنولوجيا الناشئة بنسبة 70٪ من إجمالي خدماتها، وأتمتة العمليات اليدوية بنسبة 100٪ وتوفير خدمات استباقية، وتقليل وقت وخطوات تقديم الخدمة بنسبة 15٪ ، مثل استخدام انترنت الأشياء في تحسين عمليات إدارة خدمات المدينة الحيوية وأيضا كشف التسرب وحالات الكسر عبر شبكات المياه المعاد تدويرها، والتي يتم الاستفادة منها في مشاريع مختلفة على مستوى الإمارة، فضلا عن إدارة وتشغيل محطات ضخ محطات معالجة الصرف الصحي.

كما تعمل البلدية على تطوير تجربة المتعامل فيما يتعلق بخدمات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية من خلال تحسين تجربة مستوردي الأغذية والمنتجات الاستهلاكية بإعادة تصميم 15 خدمة مرتبطة بممارسة الأعمال والاستيراد والتصدير.

الذكاء الاصطناعي

وتعمل بلدية دبي حالياً على الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجالات خدمة الجمهور، والمؤسسة الذكية، وإدارة البيانات، وذلك عبر استخدام نظام إدارة علاقات المتعاملين CRM، حيث يشمل هذا النظام إدارة كافة العمليات المرتبطة بالمتعاملين من استفسارات وبلاغات وطلبات خدمة بالإضافة إلى الشكاوى، كما أنه مرتبط تقنيا مع نظام الموظف الافتراضي "فارس" والذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

منصات موحدة

جرى العمل على إتاحة خدمات الأفراد على منصة "إماراتي" وتطبيق "دبي الآن" التابع لهيئة دبي الرقمية تنفيذاً لسياسة خدمات 360 في استخدام المنصات الموحدة في الإمارة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لمركز الاتصال وتكامل أنظمة الخدمات المشتركة مع الجهات الأخرى.

كما تم توفير خدمة جديدة تمكن مُلّاك الأراضي من سهولة الوصول والاستعلام عن بيانات الأراضي المسجلة باسمهم، ومعرفة كافة التفاصيل عنها مع إمكانية مشاركة المستندات الخاصة بها، وهي خدمة لا تتوفر إلا في مدن محدودة على مستوى العالم، ما يعكس جهود بلدية دبي الرامية لتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة والرائدة التي تعزز من تجربة المتعاملين وتسهّل عليهم عملية تقديم الطلبات بسرعة وبأسلوب منظم وشامل.

كود البناء

وتم استحداث خدمة التدقيق الآلي والذاتي لمجموعة من اشتراطات لوائح البناء وفق كود دبي للبناء باستخدام تقنيات تصميم نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للمباني او ما يعرف "بنمذجة" معلومات البناء وتطوير ونشر معايير قياسية خاصة بها، ما يسهم في تحسين جودة تصميم المباني وتقليل الوقت اللازم للتدقيق اليدوي من قبل مهندسي البلدية وإدخال بيانات المباني من قبل الاستشاريين وبالتالي إصدار رخص البناء بشكل أسرع وموثوقية أعلى.

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